Россия может поехать на Олимпиаду большой делегацией

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии, Россия может поехать большой делегацией, передает РИА Новости.

«В 2026 году будут Игры в Италии. Мы можем туда поехать большой делегацией, потому что потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ», — сказал Сенглеев.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.