В FIE отказались поддержать предложение Украины отстранить Россию

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) отказалась приостановить членство России в организации на собрании в египетском Шарм-эш-Шейхе. Участники не поддержали инициативу Федерации фехтования Ураины (ФФУ) по отстранению Федерации фехтования России (ФФР).

Конгресс также отказался исключать российских спортсменов с соревнований, указано на сайте ФФР.

Конфликт между сборными России и Украины в данном виде спорта начался еще 27 июля. Тогда украинскую саблистку Светлану Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира в Милане после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой. При этом россиянка также завершила выступление на турнире.

Российский журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал справедливым решение FIE о присуждении поражения украинской спортсменке. Чуть позже FIE отменила дисквалификацию Харлан. В свою очередь украинка явно довольна происходящим. Инициатор скандала не только не раскаялась, но и считает себя правой.

Также Харлан заявила, что украинские спортсмены готовы принимать участие в соревнованиях с россиянами, но никогда не пожмут им руку.

29 июля появилась информация, что FIE отменит рукопожатия на соревнованиях после инцидента с Харлан. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал отказ украинских спортсменов от рукопожатий с российскими.

Украинка позднее заявила, что россиянка провоцировала ее желанием пожать руку после встречи на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Спустя время Харлан задумалась о завершении карьеры после скандала на чемпионате мира по фехтованию в Милане.