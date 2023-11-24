Винер высказалась о стоимости проверок для допуска россиян

«Конечно, не плевать на Игры, но если они к нам так относятся. Спортсмены наши, дети должны заплатить около 500 тысяч рублей, чтобы их проверили. И всё сами! Платить не имеет права ни министерство, ни ОКР. Всё делают, чтобы мы не участвовали», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».