Осужденный за убийство бегун-ампутант выйдет из тюрьмы по УДО

Прошение паралимпийца об условно-досрочном освобождении было рассмотрено сегодня, 24 ноября, и удовлетворено департаментом в связи с тем, что Писториус отбыл минимальный срок содержания под стражей (половину срока). Писториус выйдет из тюремного заключения 5 января 2024 года.

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Писториус убил Стенкамп 14 февраля 2013 года, сделав несколько выстрелов в запертую дверь ванной комнаты в своём доме. В 2014 году паралимпиец был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорён к пяти годам тюрьмы, однако был выпущен через год и отправлен под домашний арест. Произошедшее вызвало ряд протестов прокуратуры, и в 2017 году Писториуса приговорили к 13 годам и 5 месяцам тюремного заключения за умышленное убийство.