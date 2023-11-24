Осужденный за убийство чемпион-паралимпиец выйдет из тюрьмы по УДО

В ЮАР удовлетворили заявление об условно-досрочном освобождении бывшего чемпиона-паралимпийца Оскара Писториуса. Как сообщает Sky Sports, его выпустят из тюрьмы в январе.

Напомним, что Писториус участвовал в беге на короткие дистанции, выступав на двух протезах. Шестикратный чемпион Паралимпийских игр, участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Спортсмена признали виновным в убийстве своей подруги в день Святого Валентина в 2013 году. Сперва его приговорили к 6 годам заключения, а после срок увеличили до 13 лет и пяти месяцев. Сам Писториус утверждал, что застрелил женщину по ошибке, якобы приняв ее за грабителя.