Стало известно, с кем встречается звезда НХЛ Капризов

В светских кругах обсуждают скорую свадьбу.

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В прошлом году обсуждалась информация о расставании Стефании Маликовой с Кириллом Капризовым, звездой НХЛ. Однако, как выяснилось, молодые продолжают встречаться.

Возможно, у них был временный перерыв в отношениях, после чего возлюбленные снова вместе. Об этом сообщили журналисты передачи «Ты не поверишь!» на НТВ. Оказывается, у Кирилла в его американской квартире стоит совместная фотография со Стефанией. Также выяснилось, что пара этим летом совершила романтическое путешествие по Европе.

Про то, что Стефания летом отдыхала в Италии, знали многие ее подписчики. Но дочь Дмитрия Маликова не сообщала, с кем она отдыхала. Так вот, оказалось, что она была вместе с Кириллом.

Напомним, 26-летний Капризов — звезда НХЛ, нападающий «Миннесота Уайлд», его контракт составляет 9 миллионов долларов в год. Не так давно он стал владельцем крутых апартаментов в Америке.

"Я нормально потратился на свою квартиру, она находится в новом здании, которое построили полтора года назад", — рассказал он.