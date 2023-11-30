Виктория Боня уверена, что Роналду следит за ее блогом

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что Криштиану Роналду заглядывает к ней на страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Отвечая на вопросы поклонников, Виктория Боня вспомнила, кто из звезд посещал ее личную страницу в соцсетях.

«Рональдо как-то тоже заходил в Stories. Мелочь, а приятно», — написала Боня.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

В ноябре Боня полностью показала лицо после операции на публике. Телеведущая впервые появилась с обновленной внешностью в социальных сетях коллеги Ляйсан Утяшевой.

А день назад она заявила, что уже можно обсуждать окончательные результаты своей пластики. В комментариях под публикацией фанаты модели разбились на два лагеря. Некоторые хвалили обновленную внешность Бони, другие же критиковали модель за бездумно потраченные деньги.