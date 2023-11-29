«Зенит» отреагировал на госпитализацию Боярского

— Футбольный клуб «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Накануне петербургский артист и один из самых известных болельщиков «сине бело голубых» был госпитализирован в одну из городских больниц.



Уважаемый Михаил Сергеевич, «сине бело голубые» желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну! — говорится в сообщении клуба.