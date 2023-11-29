Для перемещения по Парижу в период Олимпиады будет нужен QR-пропуск

Власти введут QR-пропуски для перемещения по Парижу и олимпийским объектам в столичном регионе на время Игр 2024 года. Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес в интервью газете Le Parisien.

"Не раньше марта и не позднее апреля будет запущена специальная онлайн-платформа. После регистрации человек будет получать QR-код, который нужно будет предъявлять при проверке", - сказал Нуньес.

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По его словам, пропуск будет необходим, в частности, для проезда на автомобилях и парковки. Такой документ потребуется местным жителям, чтобы доехать до своего дома, а предпринимателям - для доставки необходимой продукции, уточнил шеф парижской полиции.

Четыре периметра

Нуньес отметил, что на время Игр в Париже будет создано четыре зоны безопасности.

"Первая будет создана в непосредственной близости от олимпийских объектов. В этот периметр смогут попасть только аккредитованные лица - атлеты, персонал, организаторы, а также зрители с билетами", - сказал префект.

Второй периметр - это зона безопасности, доступ в которую будет предусматривать обязательный досмотр, добавил глава столичной полиции, отметив, что там также будет ограничена работа станций метро.

В третьей зоне, красной, будет запрещено движение автомобилей, за исключением специальных разрешений.

"Перечень лиц, которые смогут въезжать в эту зону, будет обсуждаться", - отметил Нуньес.

Вместе с тем он отметил, что в красном периметре будет находиться около 700 различных коммерческих организаций.

"Однако нужно будет предоставить пропуск, чтобы, например, зайти в ресторан, находящийся в этом секторе. Для этого также нужно будет зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе", - подчеркнул Нуньес.

В четвертой зоне, "синей", будет запрещено транзитное движение автотранспорта. "В этот периметр смогут проехать только те, кто там живет или работает", - добавил префект полиции.

Просмотр из окон по регистрации

Особые правила безопасности будут действовать в период церемонии открытия, значительная часть которой пройдет на Сене. По словам Нуньеса, тем, кто захочет посмотреть церемонию открытия из окон, "также потребуется зарегистрироваться на онлайн-платформе.

"Человек, проживающий в этом доме, будет обязан также предоставить данные о гостях, которых он захочет позвать к себе", - добавил префект.

Такие же правила будут действовать для тех, кто проживает на лодках, пришвартованных вдоль Сены и захочет позвать гостей для просмотра открытия, добавил глава парижской полиции.

По его словам, власти в настоящий момент ведут переговоры с букинистами, которые традиционно продают старые книги на набережных Сены.

"Окончательное решение будет принято весной", - добавил Нуньес.

Число сотрудников правоохранительных органов

Нуньес отметил, что для обеспечения безопасности на церемонии открытия будет привлечено 40 тыс. сотрудников правоохранительных органов. При этом в течение каждого для Игр на дежурстве будет находиться порядка 30 тыс. человек.

В частности, власти намерены прилечь спецподразделения полиции, жандармерии, в том числе кинологов и водолазов.

Число туристов

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года. Как сообщал в ноябре информационный портал actu.fr со ссылкой на данные парижского офиса по туризму, средняя стоимость проживания в столичных отелях вырастет более чем на 300%, до €699 за ночь. В течение летних соревнований город ожидает принять до 20 млн туристов.

Стоимость проезда в столичном транспорте на время Олимпийских и Паралимпийских игр удвоится. В частности, одна поездка на метро вырастет с нынешних €2,1 до €4.