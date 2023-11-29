В Москве состоялась закладка главного храма российских спортсменов

"Церковь Христова всегда сравнивается с кораблем в бурном море, который пенится различными проблемами, но тем не менее уверенно следует во спасение, - сказал митрополит Митрофан. - Корабли тоже закладываются и освещаются. Этот корабль можно назвать флагманом идеи, которая была озвучена святейшим патриархом о необходимости активнейшего участия церкви Христовой в жизни спортивных сообществ и физкультурных движений".



"Флагман не может быть один, и идея в том, что другие подобные корабли непременно должны быть при крупных храмах и приходах - должны быть центры спорта, пусть это будут даже просто тренажеры на улице, но эта работа крайне необходима. Сегодня мы заложили флагман великой эскадры - это великое дело, пусть за ним выстраиваются другие корабли", - добавил он.