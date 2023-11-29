Ротенберг пожелал здоровья Михаилу Боярскому

— От всей души желаю скорейшего выздоровления Михаилу Боярскому! Михаил Сергеевич, вы сильный человек! Мы вас очень любим и уважаем. Уверен, что вы победите недуг, еще не раз придете к нам в гости в Ледовый, мы обязательно споем ваши песни всей ареной. Здоровья, — написал Ротенберг в Telegram канале. - Матч ТВ