Ротенберг пожелал здоровья Михаилу Боярскому

Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожелал здоровья народному артисту России Михаилу Боярскому, которого экстренно госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге 27 ноября. - Чемпионат.ком
— От всей души желаю скорейшего выздоровления Михаилу Боярскому! Михаил Сергеевич, вы сильный человек! Мы вас очень любим и уважаем. Уверен, что вы победите недуг, еще не раз придете к нам в гости в Ледовый, мы обязательно споем ваши песни всей ареной. Здоровья, — написал Ротенберг в Telegram канале. - Матч ТВ