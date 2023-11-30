Глава аналитического отдела ЦСКА выступил перед Путиным на конференции AI Journey 2023
Глава аналитического отдела ПФК ЦСКА Евгений Шевелёв выступил перед Владимиром Путиным на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023 и представил ему возможности технологий для аналитики футбольных матчей, которые помогут выявлять скрытый потенциал одарённых игроков с раннего возраста, сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале.
Помощник президента и болельщик ПФК ЦСКА Максим Орешкин также предложил внедрять данную технологию в региональные школы для помощи в работе тренерам и селекционерам.
ЦСКА после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В матче 16-го тура армейцы проиграли «Динамо» (2:3). В следующей игре внутреннего первенства команда Владимира Федотова встретится с «Ростовом». Игра состоится 3 декабря и начнётся в 14:00 по московскому времени.