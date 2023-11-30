Немов усомнился в проведении Олимпиады-2024 в Париже

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов усомнился, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже состоятся. Об этом сообщает Sport24 .

Он также призвал российских спортсменов, отстраненных от международных стартов, не опускать руки и готовиться к проведению альтернативных соревнований.

«Все изменится. Надо просто пережить текущую ситуацию, придумать план, как дальше жить. Не факт, что вообще в Париже состоится Олимпиада!» — отметил Немов. Экс-гимнаст назвал несправедливым отстранение россиян. «Это трагедия. Люди, которые готовились к Олимпиаде всю жизнь, не имеют возможности показать себя во всю силу, победить, принести золото своей стране, семье», — добавил Немов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах. Решение о допуске атлетов к Играм в Париже пока не принято.