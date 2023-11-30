Валиева снялась в рваном свитере на льду

Российская фигуристка Камила Валиева стала героиней зимней рекламной кампании бренда Gloria Jeans. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бренда.
В рекламе спортсменка сменила несколько образов. Она снялась в рваном свитере, юбке с разрезом, колготках в стразах, шерстяных брюках и жакете. Личный выбор Валиевой пал на джемпер из натуральной шерсти ламы, объемный гранжевый свитер в стилистике dark academia, нео-футуристичное платье цвета металлик, корсетный топ и прямые брюки из экокожи. Фотографом съемки выступил Даниил Головкин.
«Это уже не только привычный деним и спортивные костюмы – бренд развивается, и я могу выбирать то, что актуально для меня сегодня: от ультрамодных брюк карго и платьев для вечеринок до пиджаков оверсайз. Мне нравится, что GJ всегда берет высокую планку, так же, как и я», — рассказала спортсменка.
26 ноября Валиева стала победителем шестого этапа Гран-при России, обогнав ближайшую преследовательницу, Веронику Яметову более чем на 13 баллов. Третьей стала Софья Муравьева.
Ранее Валиева ответила американскому актеру, который оценил ее выступление на ОИ-2022.