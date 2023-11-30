Валиева снялась в рваном свитере на льду

«Это уже не только привычный деним и спортивные костюмы – бренд развивается, и я могу выбирать то, что актуально для меня сегодня: от ультрамодных брюк карго и платьев для вечеринок до пиджаков оверсайз. Мне нравится, что GJ всегда берет высокую планку, так же, как и я», — рассказала спортсменка.