Аделина Сотникова представила трофей «Игр будущего» перед Байконуром

Трофей «Игр будущего» отправился на Байконур, откуда 1 декабря полетит на МКС. В России он посетил восемь городов, последним из которых стал Саратов. Жителям города трофей представили олимпийские чемпионы — фигуристка Аделина Сотникова и прыгун в воду Илья Захаров.

© Чемпионат.com

«Мне нравятся новые форматы, я поддерживаю любое развитие спорта, поэтому мне будет интересно посмотреть «Игры будущего». В их основе лежит хорошая идея — совместить компьютерный и обычный спорт в общие дисциплины. Это поможет создать более универсальных спортсменов», — рассказала АделАделина Сотникова.

Видео дня

Саратов стал восьмым городом, который посетил трофей «Игр будущего». До этого его показали в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Самаре, Уфе и Оренбурге. Во всех городах местные жители могли сфотографироваться с трофеем, посмотреть соревнования по различным фиджитал-дисциплинам и взять автограф у знаменитых спортсменов, блогеров и киберспортсменов. Трофей представляли олимпийские чемпионы Камила Валиева и Артур Далалоян, стримеры Recrent, Парадеевич и Алексей Пчёлкин, медиаспортсмены из команд 2DROTS и Mill-Team.

Путь трофея «Игр будущего» на Байконур стартовал в Москве 14 ноября в рамках празднования «100 дней до Игр будущего».

За две недели кортеж с главным призом турнира преодолел более 5000 километров. Трофей «Игр будущего» путешествует в легендарной «Буханке», которая доставит его на Байконур. Там 1 декабря пройдёт запуск грузового корабля «Прогресс МС-25» с трофеем на МКС. Из космоса главный приз международного турнира вернётся в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на «Играх будущего».