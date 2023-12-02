МОК о смене гражданства трех россиян: «Деятельность ОКР приостановлена, он не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета»
В МОК объяснили, почему одобрили смену гражданства трем российским спортсменам без согласия ОКР.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переходы трех россиян в другие сборные. При этом спортсмены освобождены от трехлетнего карантина и смогут выступить на Играх-2024.
Велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова будут выступать за Израиль и Францию соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов – за Сербию.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что МОК превысил полномочия и назвал «произволом» действия организации.
«Как вам известно, деятельность ОКР приостановлена в соответствии с решением исполкома МОК от 12 октября 2023 года. На время отстранения ОКР больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета», – заявили в пресс-службе МОК.о
МОК о смене гражданства трех россиян: «Деятельность ОКР приостановлена, он не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета»
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