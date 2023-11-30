Даня Милохин рассказал о тренировках по ММА

Даня Милохин рассказал о страхе перед спаррингами по ММА.

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– Уже месяца полтора-два каждый день с утра я провожу по две тренировки. Просыпаюсь в 6:00, кушаю, занимаюсь английским и еду на тренировку. Первая – в 10 часов, она с профессионалами.

– Насколько сложно адаптироваться к нагрузкам? Организм не офигевает?

– Бро, каждый день, когда приезжаю на спарринги, у меня сжимается очко до невозможного размера. Я реально очень боюсь – даже если не спарринги. Но иду через этот страх, просыпаюсь, отлепляюсь от кровати, потому что все мышцы напряжены, все болит.

Единственный выходной – воскресенье. В этот день у меня ледяные ванны, массажи и все, что нужно организму, чтобы восстановиться. При этом пью комплексные витамины, рыбий жир. Здесь, в Дубае, половина каждого дня тратится на спорт.

– Но ты от этого кайфуешь?

– Когда спаррингую, в последние три минуты думаю: «Все, ## ### [на фига] мне это надо? Я уже устал, синяки, меня носом воткнули в мат». В общем, очень плохо себя чувствую.