«Это неприлично». Тарасова — о новом решении МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвала неприличным решение Международного олимпийского комитета (МОК) одобрить переходы российских спортсменов в другие страны без согласия Олимпийского комитета России (ОКР) и без трехлетнего карантина.

В среду МОК сообщил, что одобрил смену спортивного гражданства борца греко римского стиля Георгия Тибилова , велогонщицы Валерии Любимовой и велогонщика Михаила Яковлева без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и стандартного трехлетнего карантина. Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что эти действия МОК нельзя назвать иначе, как произволом и беззаконием.

— Согласна со Станиславом Поздняковым. Считаю, это неприлично. Если правила не меняются, то они для всех одинаковы, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

В октябре исполком МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом сообщалось, что МОК оставляет за собой право принять решение по допуску отдельных российских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже и зимних Играх 2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо в нейтральном статусе.