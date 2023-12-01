Боксера Гаджимагомедова и пловчиху Чикунову признали спортсменами года в России

Стали известны лауреаты Национальной спортивной премии России. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства спорта страны. Боксер Муслим Гаджимагомедов и пловчиха Евгения Чикунова победили в номинациях "Гордость России" как спортсмен и спортсменка года. Тренером года признана заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс. Победители в номинациях получат по одному миллиону рублей. Лауреаты премии были определены экспертным советом, в состав которого входили общественные деятели, известные спортсмены, тренеры. 26-летний Гаджимагомедов - чемпион мира 2019 года. Также он выиграл серебро Олимпийских игр - 2020 в Токио в весовой категории до 91 килограмма. 19-летняя Чикунова является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом и победительница чемпионата Европы на короткой воде на этой дистанции. В апреле 2023 года она установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Спортсменка проплыла дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды. В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.