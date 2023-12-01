У Конора Макгрегора родился четвертый ребенок: фото

34-летний бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор вновь стал отцом. Сына спортсмену родила его возлюбленная Ди Девлин . Радостной новостью боец поделился в личном микробоге, опубликовав серию трогательных фото.

«Мой мальчик родился! Мама и малыш чувствуют себя потрясающе. Ди, ты мой герой!» — написал Макгрегор.

Он отметил, что мальчик весит 3,67 килограмма. Конор поддержал Ди в клинике. Теперь знаменитые родители принимают многочисленные поздравления от поклонников.

Отметим, что у пары уже есть двое общих сыновей (Конор Джек Макгрегор и Риан Макгрегор), а также дочь Кройя Макгрегор. Несмотря на это, влюбленные до сих пор не оформили официальный брак.