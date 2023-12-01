«Надо лишать гражданства раз и навсегда». Тихонов — о сменивших гражданство спортсменах
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о необходимости незамедлительно лишать российского гражданства спортсменов РФ, сменивших сборную, передает РИА Новости.
Кроме того, по мнению Тихонова, властям России нужно сделать въезд для них невозможным.
«Надо лишать гражданства раз и навсегда. И запретить въезд в Россию, все — они уже не наши граждане. И не надо этого стесняться, сколько же над нами можно издеваться», — отметил он.
Исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) в минувшую среду была утверждена смена спортивного гражданства велогонщиков Михаила Яковлева, Валерии Любимовой и борца Георгия Тибилова.
Яковлев теперь имеет спортивное гражданство Израиля, Любимова — Франции, Тибилов — Сербии.
Кроме того, стало известно, что МОК принял решение предоставить атлетам запрошенное освобождение от трехлетнего периода ожидания по предварительному согласию соответствующих международных федераций и национальных олимпийских комитетов, за исключением Олимпийского комитета России (ОКР) по причине приостановки членства.