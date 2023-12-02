Столяров заявил, что Игры Будущего не вступают в конфронтацию с Олимпиадой

«Игры Будущего не вступают в конфронтацию с Олимпиадой, однако это некое новое прочтение олимпийского движения. Это некая новая парадигма, через которую мы смотрим на развитие спорта, новые тренды в спорте, киберспорт и инновационные виды спорта. Это некая сборка в нашем понимании, которая должна зажить своей отдельной жизнью и составить некую если не конкуренцию, то другое прочтение спорта», — приводит слова Столярова «Матч ТВ».