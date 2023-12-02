Губерниев рассказал, как относится к сменившим гражданство РФ спортсменам

«Российские спортсмены не горят желанием переходить, надо отдать им должное. Но к тем, кто будет переходить, отношусь так: никакими предателями я их считать не буду, что за дурацкие возращения в чудовищные времена? Человек ищет, где лучше.



Многие страны будут против, чтобы российские спортсмены выступали за другие сборные. Создаются предпосылки для того, чтобы спортсмены уходили — это правда, но будут ли уходить — вопрос. Думаю, будут, но не массово», — заявил Губерниев.