МОК обвинили в открытии ящика Пандоры из-за России

«К этому можно относиться как к открытому ящику Пандоры, последствия которого не заставят себя ждать, я полагаю, ведь спортсмены хотят переходить не только из России куда-то, но и из других стран тоже. Это проявление какого-то неоколониализма, что ли, — этим можно, а этим нельзя, бред какой-то. Правила прописаны, им все следовали на протяжении десятилетий», — заявил Плитухин.