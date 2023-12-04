Костомаров запланировал операцию на руке

Олимпийский чемпион Роман Костомаров планирует весной лечь в больницу для проведения пластической операции на руке перед ее протезированием. Об этом он рассказал ТАСС.

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Костомаров после выписки из больницы прошел процедуру протезирования ног и правой руки. Кисть левой руки нуждается в пластической операции, которая позволит оставшейся фаланге большого пальца функционировать.

"Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной", - сказал Костомаров.

Фигурист отметил, что операцию он планирует сделать в России.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.