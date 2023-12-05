Милохин признал, что поступил подло, покинув «Ледниковый период»

Блогер Даня Милохин признал, что он совершил подлый поступок, внезапно покинув шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом он сообщил на прямой трансляции на платформе Twitch.

© Пресс-служба Первого канала

Блогер самовольно ушел из шоу, в котором катался в паре с титулованной фигуристкой Евгенией Медведевой. Позже новым партнером спортсменки стал актер Федор Федотов, с которым они в итоге заняли второе место.

«Как относишься к тому, что в фильме Медведевой про «Ледниковый период» только Федотов? Тебя нет», — спросил у Милохина.

«Ну, ребят. Вы все знаете. Странно, что поначалу все они такие: «Блин, Даня классный, Даня прикольный, Даня молодец, Даня много работает». А потом, когда уехал, — все: «Даня — черт, Даня — лох, Даня — ленился, Даня — дурак». Странно. Странно, что вот так быстро люди меняют мнение», — заявил блогер.

«Ты их кинул», — написали ему в чате.

«Понимаю, что я сделал тоже достаточно подло. Но почему дофига моих хороших поступков забываются только благодаря одному плохому поступку? Ведь я сделал намного больше хорошего, чем плохого. Почему все резко забылось? Хотя так это работало всегда. Чему я удивляюсь?» — ответил Милохин.

Милохин катался в паре с Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.