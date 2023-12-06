Колобков: МОК опоздал с допуском российских спортсменов

«МОК уже не просто затянул, а опоздал с принятием этого решения, потому что отборы во многих федерациях уже заканчиваются. Все надеялись, что МОК представит свои критерии намного раньше, но лучше поздно, чем никогда. Ждём решения. Олимпиада будет чуть больше, чем через полгода, МОК мог бы хотя бы что-то сказать, кроме общих слов. Федерации обратились в МОК надеясь, что он как-то отреагирует, но мне кажется, они с этим обращением тоже затянули, это нужно было делать ещё год назад», — цитирует Колобкова «РИА Новости Спорт».