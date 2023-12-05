МОК не изменил рекомендации по участию россиян в соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил свои рекомендации относительно участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом сообщила пресс-служба МОК.
"На Олимпийском саммите было сообщено, что, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК не изменил свои рекомендации относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов в международных соревнованиях, - говорится в сообщении. - Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета , является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее".
12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.