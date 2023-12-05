МОК не изменил рекомендации по участию россиян в соревнованиях

"На Олимпийском саммите было сообщено, что, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК не изменил свои рекомендации относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов в международных соревнованиях, - говорится в сообщении. - Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета , является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее".