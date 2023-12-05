Тарасова раскритиковала украинскую легкоатлетку Магучих
Мечта украинской легкоатлетки Ярославы Магучих не сбудется, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.
Ранее Магучих призвала поддержать запрет на выступление россиян на международной арене.
«У каждого человека есть мечта, вот у нее есть такая мечта. Сбывается ли ее мечта? Нет, она не будет сбываться, мы будем участвовать в соревнованиях разного ранга», — подчеркнула Тарасова.
Тренер выразила уверенность в том, что российских спортсменов в среднесрочной перспективе допустят к международным соревнованиям.
Тарасова констатировала, что украинская спортсменка, позволившая себе резкие высказывания, является «дрянью».
Ранее в МОК сообщили, что вопрос о допуске российских атлетов на Игры-2024 году будет решаться на весеннем заседании исполкома организации.