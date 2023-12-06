Клава Кока стала послом волонтеров «Игр дружбы»

Российская поп исполнительница Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, стала послом волонтерской программы Всемирных игр дружбы 2023 года. - Матч ТВ
Соответствующее решение было объявлено на Международном форуме гражданского участия "МыВместе" в рамках выставки-форума "Россия" в Москве. - ТАСС
"Я очень рада быть здесь. Безумно счастлива. Когда я училась в школе, с 8 по 11 класс, я тоже была волонтером. Ездила на всякие форумы, слеты в другие города. Поэтому для меня такая трансформация — это очень круто". - Sports.ru
Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024. Это первые мультиспортивные соревнования под эгидой международного Движения дружбы, которые включают в себя выступления по 33 летним видам спорта. Соревнования представляют собой абсолютно новый формат спортивных событий. - Ura.Ru