Иск экс-футболиста сборной России к МВД поступил в суд

В Первомайский районный суд Краснодара поступило исковое заявление бывшего футболиста сборной Алексея Бугаева о компенсации морального вреда, сообщает объединенная пресс служба судов Краснодарского края.
Ответчиками по иску являются министерство финансов РФ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее Краснодарский краевой суд оставил Бугаева под стражей по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 1 ноября стало известно, что 42 летнего Бугаева задержали в Краснодаре. В объединённой пресс службе судов Краснодарского края со ссылкой на признание самого спортсмена заявили, что экс игрок сборной России оказал сопротивление полиции. По информации пресс службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю у Бугаева во время задержания было обнаружено при себе 500 граммов N метилэфедрона. Экс футболист был арестован до 31 декабря 2023 года.
— В своих исковых требованиях истец сообщает, что 03.11.23 должностными лицами полиции в публичный доступ была распространена видеозапись, содержащая сфальсифицированные недостоверные сведения о нахождении при нем наркотических средств и выставляющая его как лицо, совершившее преступление.
Истец считает, что данная видеозапись искажает реально имевшие место события и порочит его достоинство и репутацию. Ввиду того, что он находился в психотравмирующей ситуации, его социальные связи разрушены, а репутация уничтожена, истец считает, что ему причинен моральный вред, подлежащий компенсации.
Просит суд взыскать с министерства финансов РФ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей. В настоящее время заявление зарегистрировано, материалы переданы судье, — сообщили в пресс службе судов региона.
В отношении Бугаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее адвокат Бугаева Екатерина Макличенко заявила «Матч ТВ», что сотрудники МВД сфальсифицировали доказательства против экс футболиста с целью получения взятки.
Экс футболист сборной России завершил профессиональную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. За национальную команду он провел 7 матчей и был участником Евро 2004. В составе «Локомотива» в 2005 году выиграл Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.