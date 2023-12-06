Иск экс-футболиста сборной России к МВД поступил в суд

— В своих исковых требованиях истец сообщает, что 03.11.23 должностными лицами полиции в публичный доступ была распространена видеозапись, содержащая сфальсифицированные недостоверные сведения о нахождении при нем наркотических средств и выставляющая его как лицо, совершившее преступление.



Истец считает, что данная видеозапись искажает реально имевшие место события и порочит его достоинство и репутацию. Ввиду того, что он находился в психотравмирующей ситуации, его социальные связи разрушены, а репутация уничтожена, истец считает, что ему причинен моральный вред, подлежащий компенсации.



Просит суд взыскать с министерства финансов РФ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей. В настоящее время заявление зарегистрировано, материалы переданы судье, — сообщили в пресс службе судов региона.