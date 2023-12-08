Черданцев стал обладателем премии ТЭФИ

Футбольный телекомментатор и телеведущий канала "Матч ТВ" Георгий Черданцев стал лауреатом престижной премии ТЭФИ.

Телеведущий футбольных программ и телекомментатор Георгий Черданцев стал обладателем ежегодной премии ТЭФИ, сообщает официальный телеграм-канал телеканала "Матч ТВ". Черданцев стал лауреатом в номинации "Ведущий спортивной программы/Спортивный комментатор".

Во время Чемпионата мира-2022 в Катаре Георгий Черданцев был ведущим информационно-аналитической футбольной программы "Катар 2022. Все на футбол".