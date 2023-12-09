Врач рассказал подробности об инвалидности Слуцкой

Доктор медицинских наук Михаил Шестаков объяснил, почему чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая получила инвалидность из-за васкулита.

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— Эту болезнь практически невозможно вылечить. У Слуцкой идет ухудшение на фоне какого-то еще заболевания, поэтому она и получила инвалидность. Васкулит никогда не действует в одиночку, всегда есть другая болезнь, которая его сопровождает, — сообщил он порталу Sport24.

Медик отметил, что с такой болезнью можно жить полноценно, но необходимо всегда «держать руку на пульсе» и обследоваться как можно чаще.

Слуцкая рассказала, что получила инвалидность в 43 года, сейчас ей 44.