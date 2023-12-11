Украинка Харлан жестко раскритиковала МОК за решение допустить россиян на ОИ

«Российским спортсменам не место на Олимпийских играх и других международных соревнованиях в любом статусе. Зная это, МОК (самолично исключивший российский комитет из своей организации) принимает решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры. Какие эмоции это вызывает? К сожалению, я ничему не удивляюсь, но это возмущает. Хочется кричать и задавать множество вопросов: «Почему так?»

Сделаем всё, чтобы и спортсмены, и национальный комитет, а также другие страны подключились к отмене этого позорного решения. И парижские Игры станут местом честной борьбы за медаль», – написала Харлан в своей социальной сети.