Роднина призвала не говорить, что российские спортсмены лучшие во всем

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не может сейчас оценить уровень российского спорта, передает Sport24. "Как мы можем сейчас оценить наш уровень развития в спорте? Никак. Мы сможем узнать наш уровень только после возвращения на международные турниры. Зачем лукавить и говорить, что мы лучше всех во всем?" - сказала Роднина. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение. 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.