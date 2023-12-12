Лидеры стран Балтии ожидают отмены решения МОК по допуску российских атлетов

«Решение МОК подрывает ключевые принципы олимпийского движения. Если ничего не изменится, мы вряд ли увидим на Олимпиаде украинских или латвийских спортсменов. Но это решение должно быть принято правительствами и спортивными федерациями каждой страны. Наши действия должны быть хорошо скоординированы и продуманы со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские государства, которые недовольны этим решением», — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.