Российского гребца-чемпиона отправили в нокаут в Москве

Чемпион Европы по гребле в составе сборной России Никаэль Бикуа-Мфантсе найден без сознания в столичном районе Западное Бирюлево. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По имеющейся информации, 37-летнего Бикуа-Мфантсе отправили в нокаут на вечеринке, куда его пригласили ученики из школы олимпийского резерва. О причинах конфликта не сообщается, сам бывший спортсмен избежал серьезных травм.

Бикуа-Мфантсе родился в Москве в 1986 году. В 2007-м в составе российской сборной он выиграл чемпионат Европы в Познани, а также стал первым темнокожим победителем регаты в Люцерне.