Глава МОК — о допуске россиян: спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на форуме в Женеве (Швейцария) прокомментировал решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Ситуация на Украине — это один конфликт из 28, которые происходят сейчас в мире. Все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом. Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств», — приводит слова Баха BBC.