Олимпийская чемпионка из России заявила о незаменимости Игр

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак поделилась мнением об Олимпийских играх. Ее слова приводит РИА Новости.

Олимпийская чемпионка из России заявила о незаменимости Игр
© РИА Новости

Ступак заявила, что Игры ничем не заменить.

«Это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать. Чувства, которые тебе даны только тогда, когда ты стоишь на тумбе. У нас жизнь так и устроена: от и до Олимпиады», — отметила россиянка, подчеркнув, что дело не в регалиях или деньгах.

Ступак выступала под нейтральным флагом на двух Олимпиадах — в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. На Играх она завоевала одну золотую и три бронзовые медали.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.