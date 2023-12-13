Олимпийская чемпионка из России заявила о незаменимости Игр

«Это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать. Чувства, которые тебе даны только тогда, когда ты стоишь на тумбе. У нас жизнь так и устроена: от и до Олимпиады», — отметила россиянка, подчеркнув, что дело не в регалиях или деньгах.