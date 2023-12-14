Международный олимпийский комитет (МОК) допустил ошибку в релизе, указав неверное число российских спортсменов, которые уже получили лицензии для участия в Играх в Париже. Российская газета

Шесть россиян и пять белорусов получили лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже, сообщается в обновленном релизе МОК. ТАСС

8 декабря МОК неправильно посчитал число россиян и белорусов в нейтральном статусе до участия в Олимпиаде – было заявлено об отборе 11 нейтральных спортсменов (восемь россиян и трое белорусов). Деловая газета "Взгляд"