Путин призвал внимательно проанализировать условия допуска россиян на Олимпийские игры

Президент РФ Владимир Путин считает, что надо внимательно посмотреть на условия, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) для участия спортсменов из России на Олимпийских играх.

По его словам, он всегда поддерживал такое участие в соревнованиях. Но если сейчас МОК выдвигает политически мотивированные, искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь лидеров России, отсечь тех спортсменов, которые претендуют на медали, показать, что российский спорт загибается, тогда Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение, считает глава государства.

Путин уверен, что действия международных спортивных чиновников в отношении российского спорта - это полное противоречие и извращение идей Пьера де Кубертена. Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, напомнил он.

"Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивного движения, они попали в огромную зависимость от спонсоров", - заявил президент.

Если они будут действовать и дальше таким образом, то похоронят олимпийское движение, предупредил Владимир Путин.