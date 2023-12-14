В НОК Беларуси сообщили имена спортсменов, допущенных на Олимпиаду в Париже

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси сообщил, что располагает информацией о четырёх спортсменах, которые получили лицензии на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

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«Нам известно о четырёх спортсменах, завоевавших олимпийские лицензии», — приводит слова представителя НОК Беларуси ТАСС.

Сообщается, что речь идёт о борце греко-римского стиля Абубакаре Хаслаханове и представительнице женской борьбы Ванессе Колодинской. Ещё две лицензии получили пловчиха Анастасия Шкурдай и участник команды по академической гребле Евгений Золотой.