Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать помощь в развитии спорта в новых регионах РФ.
Во время прямой линии президента ему задали вопрос о сложной ситуации в новых регионах страны.
— Нужно развивать спорт и все наши программы. В прошлом году выделяли 1,7 млрд на региональный спорт — в этом году даже 700 млн нет.
Развитие спорта в новых регионах? Надо обязательно к этому вернуться. Это будет в будущей президентской программе. Мы это сделаем.
Что касается конкретно Крыма, то мы поможем. Точечную помощь окажем, — ответил Путин.
В октябре исполком МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.