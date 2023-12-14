Путин пообещал оказать помощь в развитии спорта в новых регионах РФ

— Нужно развивать спорт и все наши программы. В прошлом году выделяли 1,7 млрд на региональный спорт — в этом году даже 700 млн нет.



Развитие спорта в новых регионах? Надо обязательно к этому вернуться. Это будет в будущей президентской программе. Мы это сделаем.



Что касается конкретно Крыма, то мы поможем. Точечную помощь окажем, — ответил Путин.