Колобков об Олимпиаде-2024: «Критерии вносят разобщенность среди российских спортсменов, но они взрослые люди и способны принять сложные решения»

«Никакого бойкота не будет, он здесь неприемлем. На самом деле России устроили бойкот. Наша страна только один раз, в 1984 году, бойкотировала Олимпийские игры. Должно быть взвешенное решение – все с этим определились. МОК свою позицию высказал.

Колобков об Олимпиаде-2024: «Критерии вносят разобщенность среди российских спортсменов, но они взрослые люди и способны принять сложные решения»
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Сейчас будет Олимпийское собрание. Вы знаете, что Олимпийский комитет России (ОКР) официально не может представлять спортсменов ни на каких соревнованиях, спортсмены будут принимать решение.

Ограничения настолько большие и несправедливые, эти критерии настолько извращенные, они вносят разобщенность среди российских спортсменов. Но они взрослые люди и способны принять подобные сложные решения.

Спортсмены всю жизнь готовятся к тому, чтобы принять участие в Олимпийских играх, но то, как ведут себя МОК и многие федерации, – это неприемлемо и оскорбительно. Это явно унижает достоинство российских спортсменов и всего олимпийского движения России, которое внесло огромный вклад в развитие мирового спорта.

Не могу ничего добавить к тому, что сказал президент (Владимир Путин призвал проанализировать условия МОК – Sports.ru). Это то, что ожидалось. Но спортсмены у нас взрослые люди, они примут это решение», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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Павел Колобков
Владимир Путин