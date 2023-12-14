Главу спортзала в Крыму допросили спустя три часа после жалобы детей Путину

Богдана Гапона, который является директором спортивного зала в Крыму, допрашивают следователи, сообщает Baza.

На прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным дети в Крыму пожаловались на плохое состояние спортивного зала. Они рассказали, что заниматься в зале почти невозможно: в здании нет отопления, протекает крыша, прогнили полы, а стены покрыты плесенью.

По информации источника, с момента видеообращения до начала допроса прошло всего три часа. Следственный комитет начал проверку по возможной халатности прямо во время горячей линии президента.

Гапон пояснил, что зал с далёких времён был бесхозным, школе его передали только 30 ноября. Однако, по словам директора, дети там не занимались, а на следующий год был запланирован ремонт. Как дети смогли зайти в зал, чтобы записать видеообращение президенту, Гапон пояснить не смог.