В Госдуме отреагировали на слова Путина о решении МОК

«Если сейчас мы запретим спортсменам участвовать, а через некоторое время МОК [Международный олимпийский комитет] вернет наших спортсменов с флагом и гимном, что тогда? Необходимо быть взвешенными, а условия могут меняться в разную сторону. До Олимпиады еще есть время, а президент не хочет быть тем политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду. Но Запад только этого и ждет", - сказала Журова. ТАСС