В Госдуме отреагировали на слова Путина о решении МОК

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. RT на русском
«Если сейчас мы запретим спортсменам участвовать, а через некоторое время МОК [Международный олимпийский комитет] вернет наших спортсменов с флагом и гимном, что тогда? Необходимо быть взвешенными, а условия могут меняться в разную сторону. До Олимпиады еще есть время, а президент не хочет быть тем политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду. Но Запад только этого и ждет", - сказала Журова. ТАСС
«Президент придерживается того мнения, которое было у него и раньше. Он сказал, что спортсмены вправе сами решить, и надо проанализировать условия, которые ставятся. Я согласна с ним», - добавила депутат. Sports.ru