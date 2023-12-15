Для нейтральных спортсменов из РФ могут ввести биологические паспорта

Для российских спортсменов, которые могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, могут ввести биологические паспорта в связи с настороженностью по отношению к стране. С соответствующим призывом выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).