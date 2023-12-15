Президент ОКР назвал «грязными приемами» решения по российским спортсменам

«Мы продолжаем нашу работу на развитие нашего спорта. Уже сейчас думаем о будущем, готовим резерв. Сами видите, какие действия предпринимаются в отношении российского спорта со стороны недругов и примкнувших к ним международных организаций.



Причина всего этого — геополитические претензии Запада. Отстранять атлетов, вмешиваться в спорт путем создания дискриминационных критериев — все это грязные приемы. А к лозунгам отстранения спортсменов из России и Белоруссии примкнули и те, кто хотел бы избавиться от конкурентов. Игра жесткая, и правил в ней нет», — заявил Поздняков.