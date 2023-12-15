В России обвинили МОК в проявлении слабости

Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил условия допуска россиян на Олимпийские игры-2024. Lenta.ru
«Международный олимпийский комитет проявил слабость. Надеюсь, эта организация когда-нибудь одумается и начнет занимать более принципиальную позицию. Вот мое отношение к МОК сейчас. При этом я уверен, что там много сильных спортивных чиновников. Уверен, через какое-то время, если у них есть совесть, они будут извиняться. Такое время придет», — заявил Колобков. Газета.Ru
Ранее МОК сообщил, что на Игры квалифицировались 6 российских и 5 белорусских спортсменов. Sports.ru