В России обвинили МОК в проявлении слабости

«Международный олимпийский комитет проявил слабость. Надеюсь, эта организация когда-нибудь одумается и начнет занимать более принципиальную позицию. Вот мое отношение к МОК сейчас. При этом я уверен, что там много сильных спортивных чиновников. Уверен, через какое-то время, если у них есть совесть, они будут извиняться. Такое время придет», — заявил Колобков. Газета.Ru