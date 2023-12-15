Матыцин высказался об участии на ОИ

«По поводу участия в Олимпийских играх вчера президент четко сформулировал позицию — мы с ОКР будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и, конечно, нашей великой страны, которая является гарантом развития международного спорта», — сказал министр.